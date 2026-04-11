Estados Unidos e Irán iniciaron hoy negociaciones en Islamabad, Pakistán, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Medio Oriente, en un contexto de desconfianza mutua, estrictas medidas de seguridad y diferencias aún no resueltas entre ambas partes.

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Las delegaciones están encabezadas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, con la mediación del primer ministro paquistaní, Shebbaz Sharif. El conflicto se desató el 28 de enero tras un bombardeo israelí-estadounidense que provocó la muerte del ex líder supremo iraní, Ali Khamenei.

Por el lado de Estados Unidos, también participan el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner. En representación de Irán, acompañan a Ghalibaf el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, junto a otros funcionarios del régimen.

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Antes del inicio del diálogo, ambas partes fijaron condiciones. Irán exigió el cese de las hostilidades israelíes en Líbano y la liberación de activos financieros congelados, mientras que Estados Unidos expresó su preocupación por el desarrollo nuclear iraní y el futuro del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

En la antesala del encuentro, las posiciones del presidente Donald Trump y del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, se mantienen firmes. Entre las demandas de Washington figuran la eliminación del programa nuclear iraní, el desmantelamiento de misiles balísticos y la garantía de libre circulación en el estrecho de Ormuz.

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Además, Estados Unidos reclama el cese del apoyo de Teherán a organizaciones como Hezbollah, Hutíes y Hamas, así como el fin de la represión interna contra la oposición, que dejó más de 7000 muertos durante las manifestaciones de enero.

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Por su parte, Irán exige el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio, garantías de no agresión, el control del estrecho de Ormuz, el fin de la guerra en la región, la intervención en Líbano y el retiro de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

Fuente: con información de Infobae