El Gobierno de los Estados Unidos anunció que pronto empezará a hacer público documentos oficiales vinculados a objetos voladores no identificados (OVNIs), también llamados fenómenos aéreos no identificados o UAP. La medida forma parte de un proceso de revisión que incluirá archivos que hasta ahora no han sido accesibles para el público.

La decisión se da en medio de un creciente interés por parte de autoridades y ciudadanos sobre este tipo de fenómenos, después de que figuras importantes del país habían hablado públicamente sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Aunque aún no se conoce qué material será desclasificado específicamente ni cuándo se dará a conocer en su totalidad, el anuncio marcó un paso hacia una mayor transparencia sobre temas que durante décadas quedaron resguardados en documentos gubernamentales.

Los detalles finales sobre qué archivos se publicarán y en qué formato todavía no fueron precisados, pero se espera que en los próximos días se den más precisiones sobre el calendario y el contenido de las revelaciones.

