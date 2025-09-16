El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que su país atacó una segunda embarcación procedente de Venezuela que supuestamente estaba transportando drogas en aguas internacionales en dirección a Estados Unidos.

El mandatario detalló que en la operación murieron tres hombres, a los que calificó como "terroristas" y aseguró que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las fuerzas militares de EE.UU. llevaron a cabo un segundo ataque armado contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos (...) en el área de responsabilidad del Comando Sur", escribió.

"El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡Un arma mortal que envenena a los estadounidenses!) con destino a EE.UU. Estos cárteles de narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., la política exterior y los intereses vitales de EE.UU.", agregó Trump en un mensaje en su cuenta de Truth Social acompañado del video del ataque.

"El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate. ¡Atención! si están transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡los cazaremos!", advirtió el mandatario.

Fuente: NA