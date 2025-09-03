El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fuerzas del Comando Sur hundieron en aguas internacionales del Caribe una embarcación del grupo criminal Tren de Aragua que habría partido desde Venezuela.

El anuncio se difundió a través de la red social Truth Social, donde Trump compartió un video del operativo naval. “Esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente”, afirmó. El secretario de Estado, Marco Rubio, replicó la versión y sostuvo que el grupo opera “bajo el control de Nicolás Maduro”.

Minutos después, el gobierno venezolano rechazó la acusación y puso en duda la veracidad de las imágenes. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, denunció que el video difundido “parece haber sido creado con inteligencia artificial” y acusó a Washington de montar una ofensiva mediática. “Basta ya de alentar la guerra: Venezuela no es una amenaza”, lanzó.

El Pentágono había informado más temprano que el operativo formó parte del despliegue de ocho buques de guerra y un submarino nuclear en el Caribe, con el objetivo de combatir el narcotráfico hacia territorio estadounidense. Caracas, en respuesta, declaró un estado de “máxima preparación” y Maduro advirtió que el país se declarará “en armas” si es atacado.

El incidente ocurre en un contexto de creciente tensión entre ambos países, que rompieron relaciones diplomáticas en 2019. El gobierno de Trump acusa al régimen chavista de encabezar un cartel de drogas, mientras que Maduro insiste en que se trata de un intento de Washington por quedarse con los recursos naturales venezolanos.

Fuente: Infobae/TN