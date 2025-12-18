El Ministerio de Salud de Neuquén difundió el primer parte médico oficial sobre el estado de salud del chef Christian Petersen, quien permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, adonde fue derivado desde el Hospital de Junín de los Andes, y confirmó que su estado es reservado.

Según detalló el comunicado, Petersen presenta un “cuadro de falla multiorgánica”, motivo por el cual requiere atención médica especializada de manera continua. Las autoridades sanitarias remarcaron que no se había emitido ningún parte oficial previo y advirtieron que cualquier información difundida en redes sociales o medios no proviene de fuentes institucionales.

El Ministerio de Salud y el Hospital Ramón Carrillo solicitaron además respetar la privacidad del paciente y de su familia en este momento delicado. Indicaron que las novedades sobre su evolución serán comunicadas exclusivamente a través de los canales oficiales de ambas instituciones.

La descompensación ocurrió el viernes pasado durante una excursión al volcán Lanín. Aunque aún no se conocen los detalles del episodio, testigos confirmaron que los guías asistieron al cocinero para descender y luego fue trasladado al Hospital de Junín de los Andes, desde donde se decidió su derivación al centro de mayor complejidad en San Martín de los Andes.

En paralelo, trascendió en el sitio web de la periodista Laura Ubfal que los médicos estarían evaluando la posibilidad de un traslado a Buenos Aires, aunque esta información no fue confirmada por las autoridades sanitarias

Fuente: con información de TN