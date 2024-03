Tal como lo anticipó este portal de noticias, ante el tratamiento de un Expediente en el que el Ejecutivo local busca a llamar a Licitación Pública para la implementación, puesta en marcha, gestión, administración y mantenimiento del sistema de estacionamiento medido en General Pueyrredon, el Sindicato de Trabajadores Municipales le envió al Intendente Guillermo Montenegro una nota en la que se declaró en "estado de alerta y movilización".

El gobierno municipal envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que impulsa una tercerización del sistema de estacionamiento medido y sobre esto, la solicitud del STM trata acerca de la implementación, la puesta en marcha, gestión, administración y mantenimiento del estacionamiento medido.

Además, la solicitud contiene el pliego de bases y condiciones para la adquisición de bienes y la prestación del servicio al que debe ajustarse.

El Expediente 1378/23 fue presentado ante el HCD a fines del año pasado y desde el 2024 tomó aceleración: fue aprobado en comisión de Legislación este lunes -luego de varios cruces entre concejales y opositores- y ya contaba con el aval de Movilidad Urbana.

Ante todo ello, el delegado municipal Gabriel Testa se refirió a los hechos en Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata: “Quieren privatizar el área y no entendemos por qué. Está funcionando perfectamente".

"El sistema tiene pocas deficiencias, las únicas son que no nos compran elementos, no nos compran los teléfonos para loguear, no ponen recursos mínimos. Y ese es el aval que tienen para decir que deben pasarlo a manos privadas para que funcione bien”, aseveró el trabajador.

Testa dijo que “hay un vaciamiento del área, en la cual no se está trayendo ninguna clase de material hace por lo menos tres o cuatro años. Y esto es algo que nos está preocupando mucho”.

A su turno, Walter Iribarren señaló que "es muy evidente el descuido que se le ha dado tanto a lo que tiene que ver con el sistema informático, que adrede se ha dejado de actualizar y sostener, y el control que se hace con equipos telefónicos, que son básicos y que no se precisa ninguna tecnología especial. De esos equipos se necesitarían 15 para que funcione, y está funcionando con 6 desde hace más de dos años. Es preocupante la desidia y creemos que es adrede para llegar a eso de convocar a un privado para que pueda garantizar el funcionamiento del mismo”.

El estacionamiento medido tiene afectado hoy, en el servicio de vía pública, 12 agentes en el turno mañana; y en el turno tarde, 6.

Y por último dio a entender que el Pliego tiene un direcionamiento: “Hay comentarios de que hay grupos empresarios interesados. El pliego de licitación habla de que tiene que ser una empresa que tenga más de dos años de experiencia en el sistema", informó además que "la empresa esté presente en más de veinte municipios en la provincia de Buenos Aires, que sea de más de 30.000 usuarios esa presencia. Toda una serie de pautas que son muy precisas. Falta ponerle el nombre, digamos...”, mencionó sarcásticamente.