En el marco de una investigación liderada por la Unidad Fiscal de Mar del Plata, cargo del fiscal general Daniel Adler, se logró la detención de un hombre de 54 años acusado de liderar una asociación ilícita fiscal dedicada a delitos tributarios.

La operación, llevada a cabo en Puerto Madero (CABA), fue resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCap), la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El imputado, prófugo desde hace más de dos años, fue arrestado al intentar ingresar a una radio.

La investigación, dirigida por el fiscal federal Santiago Eyherabide, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, determinó un perjuicio al erario público superior a los 7000 millones de pesos, según el análisis de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este daño se generó mediante maniobras fraudulentas que incluían la emisión de facturación falsa para evadir impuestos en Mar del Plata y diversas localidades del Gran Buenos Aires.

El operativo de captura se inició tras un exhaustivo análisis del perfil del prófugo, la consulta de bases de datos y la colaboración entre organismos estatales. Desde la SeCap, con la participación del secretario y auxiliar fiscal Juan Pablo Bello, se coordinó con la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad, que localizó al imputado y procedió a su detención tras verificar su identidad.

La fiscalía marplatense informó que aún se busca a otra persona involucrada en la causa, prófuga desde febrero de 2023. Actualmente, diez personas están procesadas por integrar esta asociación ilícita fiscal, en un caso que está próximo a ser elevado a juicio.

La investigación, originada en la Fiscalía Federal N°2, permitió desarticular una organización que operaba desde enero de 2017 hasta diciembre de 2019, dedicada a la comisión de delitos tributarios. Según la reconstrucción de los hechos, la asociación ilícita utilizaba claves fiscales de personas físicas y jurídicas insolventes para generar créditos fiscales de IVA falsos, mediante la emisión de facturación apócrifa por sumas millonarias.

El modus operandi de la organización consistía en crear sociedades ficticias que, aunque cumplían formalmente con los requisitos legales, no desarrollaban actividad económica real. Estas entidades generaban créditos fiscales indebidos, permitiendo a terceros reducir fraudulentamente su carga tributaria en declaraciones de IVA y Ganancias.

El análisis de ARCA reveló que las maniobras causaron un perjuicio económico de 7.120.402.357 pesos, documentado en 69.911 facturas apócrifas emitidas entre julio de 2015 y noviembre de 2020, a nombre de 7632 destinatarios. La magnitud de las operaciones dificultó precisar el daño exacto, dada su posible continuidad en el tiempo.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar