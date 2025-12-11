Tras varias jornadas con alertas amarillos que no se terminan por cumplir, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nuevo para las próximas horas, que se extendería desde esta tarda y hasta la noche.

Según se indicó en el alerta, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

Como es habitual, las autoridades recomendaron evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.

En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

