Esta semana sigue la campaña de castración gratuita de mascotas: conocé lugares y horarios
Se admitirá un animal por persona y se realizarán hasta 15 castraciones por sede. Es sin turno previo y por orden de llegada.
La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal municipal continúa su campaña de castración gratuita de perros y gatos mediante quirófanos móviles en diversos barrios de la ciudad. Estas intervenciones, que incluyen charlas previas sobre tenencia responsable de mascotas, se realizarán desde este lunes 27 al 1 de noviembre, en múltiples sedes accesibles sin turno previo y por orden de llegada.
Desde el lunes hasta el viernes una unidad operará en la ONG Palestra (Cerrito 1280). Los vecinos deberán presentarse antes de las 08:00 para acceder al servicio.
En paralelo, durante las mismas fechas, otro quirófano funcionará en el Estadio José María Minella, con ingreso por el estacionamiento de avenida De las Olimpíadas y Ortiz de Zárate. La presentación de mascotas se realizará de lunes a viernes antes de las 08:00.
Por otra parte, el lunes una unidad adicional estará disponible en el Galpón Municipal de Parque Camet (Beltrán al 5400). Los interesados deberán llegar antes de las 08:00. Y del martes al viernes, el servicio se extenderá al CIC El Martillo (Coronel Vidal 2665), con presentación obligatoria antes de las 08:00.
Asimismo, las esterilizaciones en la sede central de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani), se llevarán a cabo de lunes a viernes antes de las 10:00, y los sábados a las 08:00.
Finalmente, el sábado, antes de las 08:00, una unidad atenderá en el Centro Cultural de Batán (Calle 128 entre colectora y 143). Se priorizará a residentes de Batán y zonas aledañas, quienes deberán asistir con DNI en mano.
Para optimizar la accesibilidad, se admitirá un animal por persona y se realizarán hasta 15 castraciones por sede. Los vecinos pueden consultar los requisitos completos en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión