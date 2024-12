En el Teatro Auditorium, a partir de las 19, se llevará a cabo la 34° Edición de los Premios Lobos de Mar, bajo la organización del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata y Supermercados Toledo.

Además de la habituales ternas para este 2024, habrá distinciones especiales, a la trayectoria y algunas sorpresas.

Ya como una tradición impuesta, durante el lanzamiento hubo un momento muy especial para entregar algunas distinciones especiales a deportistas, entidades y entrenadores por sus actuaciones destacadas en los últimos tiempos.

Se trata de Daiana Di Benedetto (Entrenadora de la selección argentina femenina U15 de básquet, bronce en el Sudamericano), Equipo Sub 16 de Once Unidos (Campeón de la Copa Argentina de Voley), Damián Figueroa, Fernando Zurita, Matías Hondeville y Marcelo Galati (por su destacada participación con el equipo argentino en el Mundial de Pickleball de Lima), Nancy Knudsen (subcampeona del mundo de hockey sobre césped categoría +40), Nahuel Martínez (Juez de skate en los Juegos Olímpicos París 2024), NEWCOM (Por el exponencial crecimiento de la disciplina en la ciudad), Miguel Insaurralde (por el arduo trabajo formativo en el boxeo y su comprometida labor social); 50 años de FENBAS (Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires), 50 años TC del Sudeste, Seleccionado Femenino Marplatense Sub 19 de hockey sobre césped (Campeón del Argentino Ascenso “A”); Ana Paula Alves, Vanesa Grudny, Federico Raczkowski (Marplatenses que participaron en el Mundial de Salvamento Acuático en Gold Coast, Australia) y Joaquín Correa (subcampeón junior latinoamericano de tiro).

Los nominadores y distinguidos son:

DEPORTES - TERNAS

Ajedrez: Facundo Capitanio Lippo, Benjamín Delicio, Matías Di Muro, Franco Quezada, Matías Villordo

Artes Marciales y Deportes de Contacto: Ayelén Caba, Eduardo Cabañes, Malena González, Matías Lafranconi

Atletismo: Florencia Borelli, Belén Casetta, Diego Lacamoire

Básquet: Agustín Apreda, Tamara Dell Olio, Valentín Lofrano, Maximiliano Maciel, Gerónimo Sala

Beach Vóley: Brais del Coto, Belén Enríquez, Valentín Lombardo

Bochas: Raúl Chiapello, Rubén Medei, Cristian Mendoza

Boxeo: Leonel Ávila, Lucas Bastida, Santiago Sánchez

Ciclismo: Corina Butti, Pablo Docarmo, Daniel Rodríguez, Matías Rosales, Lucas Vilar

Deporte Adaptado Individual: Matías De Andrade (Para Natación), Miguel Galeano (Para Taekwondo), Mauricio Nistal (Natación SD), Rodrigo Romero (Boccia), Rodrigo Villamarín (Parapowerlifting)

Deporte Adaptado en equipo: Equipo Básquet SD Integra Sports, Equipo Fútbol para ciegos CIDELI, Marplatenses Integrantes Selección Nacional Fútbol 7 PC, Matías Méndez (Básquet en silla de ruedas), Rengos a Motor (Powerchair Football)

Deporte Motor Zonal: Gonzalo Bertomeu, Kevin Caram, Laureano Cilento, Franco Popovich

Deporte Motor Nacional: Sebastián Caram, Santiago Lantella, Julián Martínez, Hernán Palazzo, Diego Verriello

Deportes Acuáticos: Morena Basso (Natación Artística), Ivo Cassini (Aguas abiertas), Manuel Iglesias (Saltos ornamentales)

Ecuestre: Morena Benítez (Volteo), Ema Goñi (Salto en pista), Martina Rey (Salto en pista)

Fútbol: Melisa Miozzi, Sebastián Nieto, Julián Santillán, Enzo Vértiz, Agustín Villalba

Gimnasia Artística: María Dolores Carregal, Milagros Liniers, Liz Van de Voorde

Golf: Santino Berengeno, Leticia Bozzo, Dante Leofanti

Handball: Juan Ignacio Barredo, Tomás Noviello, Martina Oyarzú

Hockey: Candela Ganduglia, Vicente Loustau, Pilar Robles

Judo: Joaquín Fernández Loza, Jorgelina Macchiavello Hohl, Brisa Suárez

Karate: Tiziano Ferrari, Umma Ialonardi, Aylén Yardin

Karting: Se dará a conocer cuando termine la competencia en los próximos días

Natación: Federico Ludueña, Juana Ortíz, Ulises Saravia

Pádel: Luca Cortese, Ramiro Pereyra, Nicolás Zurita

Patín: Lisandro Merceré (Hockey en línea), Fiorella Nieto (Carrera), Matías Ovejero (Artístico)

Remo: Matías Arana, Santiago Ferrer Ferrero, Clara Galfre, Agustín Scenna

Rugby: Justo Echeverría, Juan Ignacio Larraburu, Joaquín López Nóbrega

Squash: Ramiro Albelo, Segundo Portabales, Leandro Romiglio

Surf: Thiago Passeri Pezzati, Franco Radziunas, Maia Radziunas

Stand Up Paddle: Matías Casco, Alma Coletta Spada, Fabrizio Rondinara

Taekwondo: Carla Ayelén Godoy, Antonella Mattei, Julia Sepúlveda

Tenis: Fernando Cavallo, Francisco Comesaña, Solana Sierra

Tenis de Mesa: Tomás Costantini, Rubén Monni, Camila Pérez

Triatlón: Clara Debiasi, Tiago Muñoz, Martín Reynoso

Vela: Luca Barutta, Juana Escalante, Franco Riquelme Antonetti

Vóley: Brais Del Coto, Renata Herrero, Mora Pampín

DISTINCIONES ESPECIALES

CLUB ALDOSIVI: Campeonato y Ascenso de los equipos masculino (a la Primera División) y Femenino (a la Primera B) / Campeón Nacional de Ajedrez

KIMBERLEY – Ascenso al Federal A

DAMIAN JAJARABILLA – Clasificó en Tiro con Arco a los Juegos Olímpicos París 2024, algo que no sucedía desde Seúl ’88.

CENTRO DE EX SOLDADOS COMBATIENTES DE MALVINAS – Por su participación en las Olimpiadas Nacionales Olímpicas y Paralímpicas para Veteranos de Guerra en el 40° aniversario de la entidad

30 AÑOS DEL PROGRAMA RADIAL “EL CLÁSICO”

KEVIN VALLEJOS – Peleador profesional de MMA que logró su contrato con la UFC

MATÍAS DELL OLIO – Primer skater argentino en clasificar y ser finalista en un Juego Olímpico

80 AÑOS DEL “TEATRO AUDITORIUM”

LOBO DE MAR A LA TRAYECTORIA

JUEZA: Laureana Pappaterra (Rugby)

DEPORTISTA: Jorge Monin (Atletismo)

TÉCNICO: Martín Iatauro (Surf)

DIRIGENTE: Eduardo Luenzo

PERIODISTA LOCAL: Víctor Molinero

ENTIDAD CENTENARIA: Comité Olímpico Argentin

CULTURA

Danza: Ballet folclórico “Luna Cautiva”

Teatro: “La casa de Bernarda Alba” (Loreto Yeomans Osorio)

Artes Visuales: Chili García

Medios de Comunicación: Alejandro Almirón (Canal 10)

Música: Tato música

Investigación Científica: Global Shapers comunidad, Proyecto bagazo