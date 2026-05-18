Esta noche se entregan los Premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2026 y ya se vive la cuenta regresiva para una de las noches más importantes de la televisión argentina. La ceremonia se realizará desde el Hotel Hilton y será transmitida por Telefe.

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Entre los principales nominados aparecen Gran Hermano, MasterChef Celebrity, La Voz Argentina, Pasapalabra, Ahora Caigo y Otro Día Perdido en algunas de las ternas más fuertes de la noche.

En conducción competirán Santiago del Moro, Iván de Pineda, Guido Kaczka, Darío Barassi, Georgina Barbarossa, Verónica Lozano, Mariana Fabbiani y Wanda Nara.

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En actuación se destacan Benjamín Vicuña, César Bordón, Gimena Accardi, Susú Pecoraro y Jazmín Stuart.

Además, figuras como Nicolás Occhiato, Moria Casán, Pamela David, Karina Mazzocco, Paulo Kablan y Marcela Feudale también buscarán quedarse con la estatuilla.

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