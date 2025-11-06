El jueves se presenta mayormente nublado en Mar del Plata, con un leve ascenso de la temperatura pero todavía con ambiente fresco, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche se mantendrá nublado, aunque sin probabilidades de lluvias. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante el día y apenas entre 0 y 10% hacia la noche, por lo que no se esperan chaparrones.

La temperatura mínima será de 0°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C, marcando una jornada fría para la época.

El viento soplará del noreste durante todo el día, con velocidades entre 13 y 22 km/h por la mañana y la tarde, y descenderá a 7 a 12 km/h durante la noche. No se prevén ráfagas significativas.

En resumen, será un jueves estable y sin lluvias, con cielo cubierto y aire fresco sobre la costa marplatense.

