El legislador arribó por la mañana al establecimiento de votación en Beccar, acompañado por su esposa, y cumplió con su derecho al sufragio. Con una presencia discreta y vigilada por la prensa, optó por mantener silencio respecto de las preguntas sobre su situación judicial.

La decisión de presentarse en la mesa electoral se da en un contexto de renuncia anticipada a su candidatura, lo que había generado especulaciones sobre su rol en esta instancia electoral. Más allá de esa retirada, optó por participar activamente en la jornada como ciudadano y ex-postulante.

Cuando fue consultado sobre la causa que lo vincula con otro dirigente político, esquivó pronunciarse: no realizó afirmaciones ni aclaraciones sobre el expediente ni los motivos de su retiro. Su actitud mantuvo un perfil bajo, y apenas ofreció unas breves palabras, sin entrar en materia.

La lógica del proceso electoral sigue su curso mientras permanecen bajo análisis aquellas conexiones políticas y judiciales que esta figura había generado en los días previos. En ese marco, se espera que se completen los pasos formales del escrutinio y que la atención pase a otras voces del escenario político.

Por ahora, su protagonismo se limita al acto de votar y al silencio respecto de su situación. El desarrollo de la causa y su impacto político quedan por verse en las próximas horas, cuando los resultados se publiciten y las cámaras instituyan las primeras reacciones formales.

Fuente: TN.