José Luis Espert expresó optimismo de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo y afirmó que La Libertad Avanza logrará “un montón de concejales y legisladores provinciales”.

Ads

En declaraciones radiales, Espert destacó que el objetivo central del espacio libertario es fortalecer su presencia en concejos deliberantes y en la Legislatura bonaerense, lo que permitirá “seguir dando la contrabatalla cultural” contra lo que definió como “cien años de populismo”.

El economista elogió además el acto de cierre de campaña encabezado por Javier Milei en Moreno: “Muy lindo acto, muy cálido, con bonitos discursos. Mucho calor y muchas ganas de que el domingo le vaya bien a la Ciudad de la Libertad”.

Ads

Puede interesarte

Al mismo tiempo, criticó al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, por advertir sobre posibles incidentes durante la convocatoria. Según Espert, esas advertencias buscaron “meter miedo”, y subrayó: “La provincia es de todos los bonaerenses y de todos los argentinos, no solamente de ellos”.

El diputado también llamó a una participación masiva en las urnas. “Es importante ir a votar, porque es la única manera de dejar atrás a los aparatos con la voluntad popular”, sostuvo, y pidió sostener la movilización tanto el 7 de septiembre como en los comicios nacionales de octubre.

Ads

Puede interesarte

Respecto a la situación económica, Espert rechazó los rumores sobre un giro en la política monetaria tras la suba del riesgo país y la tensión cambiaria. “La incertidumbre responde al comportamiento destituyente del Congreso”, aseguró, y ratificó que el Gobierno continuará con la política de déficit cero. “Habrá algún ajuste, pero nada más que eso”, añadió.

Finalmente, remarcó que LLA podrá capitalizar el apoyo social incluso tras los escándalos recientes, lo que, a su entender, permitirá reforzar la gestión de Milei en un escenario de fuerte tensión política y económica.

Fuente: Diputados bonaerenses