Espert pidió licencia hasta el final de su mandato
Después de renunciar a su candidatura y a la Comisión de Presupuesto, el dirigente vinculado al escándalo de Fred Machado solicitó suspender sus funciones como legislador.
El pedido llega en medio del escándalo que sacude al oficialismo luego de la denuncia que realizó Juan Grabois. El dirigente de Patria Grande y candidato a diputado de Fuerza Patria acusó al libertario de haber recibido USD 200.000 por parte de una compañía vinculada a Machado, investigado por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.
José Luis Espert presentó una nota formal a Martin Menem, presidente de la Cámara, para pedir licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato alegando que es “por motivos particulares”.
Esta decisión se da luego de renunciar como candidato a renovar su banca como diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
