Durante la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó las medidas solicitadas por la Justicia para allanar el domicilio y las oficinas del diputado José Luis Espert, quien está bajo investigación por presuntos vínculos con el supuesto empresario narco Fred Machado.

Por su condición de legislador, Espert goza de los fueros parlamentarios, que impiden a la Justicia allanar o secuestrar elementos de su propiedad sin autorización del cuerpo al que pertenece. Finalmente, tras el pedido del fiscal de San Isidro, Lino Mirabelli, la Cámara avaló el procedimiento con 215 votos a favor y tres abstenciones.

El propio Espert reconoció que Machado le transfirió 200 mil dólares en enero de 2020, aunque aseguró que se trató de un adelanto por un servicio de consultoría y no de un aporte para su campaña presidencial de 2019. Sin embargo, la investigación determinó que el contrato entre ambos ascendía a un millón de dólares, pagaderos en cuotas, y aún se desconoce si el economista recibió el monto total.

Para la Justicia, la operación podría haber servido como una maniobra de lavado de dinero, utilizando la campaña electoral de Espert como pantalla. El fiscal sospecha que el diputado habría recibido dinero a título personal como contraprestación por facilitar el negocio.

En medio del escándalo, Espert pidió licencia hasta el 8 de diciembre, apenas dos días antes del fin de su mandato. Todo indica que no volverá a ocupar su banca, y que a partir del 10 de diciembre enfrentará las acusaciones sin fueros parlamentarios.

