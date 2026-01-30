En medio de horas críticas y de profunda preocupación, la familia de Bastián, el menor que pelea por su vida tras un grave accidente en Pinamar, compartió una noticia alentadora sobre su estado de salud.

El niño permanece internado luego de haber resultado gravemente herido en un choque entre un vehículo UTV y una camioneta 4x4, que le provocó múltiples fracturas de cráneo, compromiso en la zona abdominal y serias dificultades respiratorias, cuadro por el cual debió ser sometido a diversas intervenciones quirúrgicas en el Hopsital Materno Infantil.

En las últimas horas, su madre comunicó a través de sus redes sociales una leve pero significativa mejora: los médicos le retiraron el respirador artificial y Bastián logró respirar por sus propios medios, algo que hasta el momento no había podido hacer desde el accidente.

Según explicó, el respirador había sido colocado de manera preventiva desde la mañana del jueves y se mantuvo hasta la noche para que el niño pudiera atravesar una noche tranquila. La respuesta favorable permitió avanzar con esta nueva etapa en su evolución, lo que fue recibido con enorme emoción por su entorno.

Pese a este avance, el cuadro sigue siendo delicado y el pequeño continúa bajo estricta observación médica, mientras lucha por recuperarse de las graves lesiones sufridas.

Desde la familia solicitaron continuar con la cadena de oración y el acompañamiento solidario por la salud de Bastián, que sigue dando pelea día a día.