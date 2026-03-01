El Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata anunció la realización de las I Jornadas de Ciencia Política, tituladas La política en el ocaso de la representación, que se desarrollarán el próximo jueves 5 y viernes 6 en el Complejo Universitario Manuel Belgrano (Deán Funes 3350).

El eje central del encuentro propone una reflexión crítica sobre las tensiones y transformaciones en las formas de representación política, en un contexto atravesado por profundos cambios sociales, mediáticos y culturales que desafían los vínculos tradicionales entre ciudadanía y poder.

El programa se organizará en simposios y paneles que abordarán los siguientes ejes temáticos: Teoría y Análisis Político; Estudios sobre el Estado, Administración y Políticas Públicas; Filosofía e Historia Política; Política Internacional y Política Exterior; Opinión Pública, Comunicación y Cultura Política.

Las jornadas conmemoran los diez años de la reapertura de la Carrera de Ciencia Política, un hito para la comunidad académica local y un acontecimiento relevante en la expansión de la formación en ciencias sociales en la región.

Desde su reapertura, la disciplina ha contribuido a la formación de profesionales capaces de interpretar, analizar y participar activamente en los procesos públicos, fortaleciendo el pensamiento crítico, el compromiso democrático y la producción de conocimientos vinculados a las dinámicas sociales y políticas.

El encuentro constituye una oportunidad para reunir a estudiantes, docentes, investigadores y especialistas en un espacio de diálogo e intercambio académico en torno a las problemáticas políticas más urgentes del presente.

Las jornadas serán transmitidas en vivo a través del canal de YouTube de la Facultad de Humanidades. El programa completo y más información pueden consultarse en el sitio oficial de la Facultad y en Instagram: @jornadascienciapoliticaunmdp.