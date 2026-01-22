Un tren que circulaba por la línea de FEVE chocó contra una grúa este jueves por la mañana en la localidad de Alumbres, a unos 13 kilómetros del centro de Cartagena. El impacto obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y dejó, al menos, seis personas heridas.

Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias, la formación trasladaba a 16 pasajeros al momento del choque. Aunque las causas todavía son materia de investigación, las autoridades confirmaron que el tren no llegó a descarrilar ni a volcar, y que los heridos presentaron lesiones de carácter leve.

El concejal de Infraestructuras de Cartagena, Diego Ortega, explicó que el accidente se produjo mientras operarios trabajaban con una grúa y una cesta para reparar un cable de electricidad descolgado en un terreno lindero a las vías. “No había nadie en la cesta; los heridos fueron pasajeros del tren”, precisó.

Vecinos de la zona señalaron a medios locales que se trata de un tramo considerado peligroso, ya que no cuenta con señalización ni semáforos, y que la única advertencia de la llegada del tren es el ruido sobre las vías. Tras el choque, bomberos evacuaron a los pasajeros y asistieron a las víctimas.

De acuerdo a los servicios de emergencia, los heridos son dos jóvenes de 18 años, un hombre de 26, otro de 50 y dos mujeres de 62 y 74, quienes fueron trasladados a los hospitales Santa Lucía y Santa María del Rosell, ambos en Cartagena. El impacto provocó la rotura de vidrios y daños en uno de los laterales del tren.

El episodio se suma a una serie de accidentes ferroviarios registrados en los últimos días en España. El domingo, un choque en Adamuz, Córdoba, dejó 43 muertos, y dos días después un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló en Gelida, Barcelona, tras el derrumbe de un muro, con un saldo de un fallecido y varios heridos, lo que reavivó el debate sobre la seguridad en el sistema ferroviario.

Fuente: TN