España: un tren chocó contra una grúa, dejó seis heridos y reaviva la alarma ferroviaria
Hubo al menos seis heridos leves y el tren no descarriló. Es el tercer siniestro ferroviario en apenas cuatro días en España.
Un tren que circulaba por la línea de FEVE chocó contra una grúa este jueves por la mañana en la localidad de Alumbres, a unos 13 kilómetros del centro de Cartagena. El impacto obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y dejó, al menos, seis personas heridas.
Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias, la formación trasladaba a 16 pasajeros al momento del choque. Aunque las causas todavía son materia de investigación, las autoridades confirmaron que el tren no llegó a descarrilar ni a volcar, y que los heridos presentaron lesiones de carácter leve.
El concejal de Infraestructuras de Cartagena, Diego Ortega, explicó que el accidente se produjo mientras operarios trabajaban con una grúa y una cesta para reparar un cable de electricidad descolgado en un terreno lindero a las vías. “No había nadie en la cesta; los heridos fueron pasajeros del tren”, precisó.
Vecinos de la zona señalaron a medios locales que se trata de un tramo considerado peligroso, ya que no cuenta con señalización ni semáforos, y que la única advertencia de la llegada del tren es el ruido sobre las vías. Tras el choque, bomberos evacuaron a los pasajeros y asistieron a las víctimas.
De acuerdo a los servicios de emergencia, los heridos son dos jóvenes de 18 años, un hombre de 26, otro de 50 y dos mujeres de 62 y 74, quienes fueron trasladados a los hospitales Santa Lucía y Santa María del Rosell, ambos en Cartagena. El impacto provocó la rotura de vidrios y daños en uno de los laterales del tren.
El episodio se suma a una serie de accidentes ferroviarios registrados en los últimos días en España. El domingo, un choque en Adamuz, Córdoba, dejó 43 muertos, y dos días después un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló en Gelida, Barcelona, tras el derrumbe de un muro, con un saldo de un fallecido y varios heridos, lo que reavivó el debate sobre la seguridad en el sistema ferroviario.
Fuente: TN
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión