Desde Dubái, el mandatario español, Pedro Sánchez, presentó un plan para blindar a niñas y niños de contenidos nocivos, con verificación de edad y responsabilidad legal para plataformas. El planteo se inscribe en un debate ya abierto en varios países europeos, que buscan limitar el impacto de contenidos violentos, sexuales y adictivos en la vida cotidiana de las infancias.

La propuesta implicaría elevar de hecho la edad mínima para usar plataformas como TikTok, Instagram, X (ex-Twitter) o Facebook, que actualmente fijan por sí mismas un límite de 13 años, aunque con escasa fiscalización. Sánchez subrayó que no bastarán “casillas de verificación” donde los usuarios declaran su edad: las redes deberán contar con sistemas eficaces de verificación real para garantizar que los menores no puedan registrarse ni acceder sin autorización parental.

El plan también contempla una reforma legal para responsabilizar penalmente a los ejecutivos de las plataformas por no eliminar contenidos ilegales o que fomenten el odio. Según fuentes gubernamentales, la modificación dará lugar a que directores generales puedan enfrentar consecuencias penales si sus sitios facilitan la difusión de material perjudicial o no cumplen con las obligaciones de moderación.

“Vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieron haber abandonado”, declaró Sánchez, quien además subrayó que el Estado español defenderá su “soberanía digital” frente a cualquier tipo de coerción extranjera.

