Hoy, el hombre más buscado de la Argentina podría estar en cualquier parte, en medio de la espesura, o tomando un café en alguna capital del mundo. Germán Kiczka, el diputado provincial mendocino prófugo por tenencia y distribución de material pedófilo hallado en su computadora, con videos aberrantes que incluyen violaciones a niñas cometidas por literales animales, es buscado con una circular roja de Interpol en su contra, requerida por el juez Miguel Faría, su localidad, donde fue allanado meses atrás y se le incautaron sus computadoras y dispositivos. Su hermano Sebastián, que también fue allanado, y al que se le encontraron chats donde hablaba de una “adicción a los menores” y de “esperar” a una vecina de tres años, también se encuentra evadido de las autoridades.

Así, la tarea de encontrar a Germán Kiczka y su hermano recayó en la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la PFA, con una historia reciente de capturas exitosas a nivel local e internacional. Por lo pronto, hay indicios: un pedido de hotel en Iguazú, pero no hay pistas firmes, ni del juzgado del caso ni de la Policía de Misiones.

Los informes de la Dirección General de Migraciones revelaron que Kiczka tiene como último movimiento un viaje ida y vuelta a Paraguay. “Eso no quiere decir nada”, asegura un investigador del caso: “Podría haber salido ilegal para tomar un vuelo en cualquier parte de Latinoamérica”.

Hoy, las apuestas son España, donde Kiczka tiene una hermana, aunque quienes están a cargo de hallarlo lo consideran improbable. Brasil y Paraguay, con la porosidad de la Triple Frontera, tienen las chances más fuertes, “principalmente Brasil”.

En los últimos días, el juez Faría recibió una serie de audios en los que se escucha a Germán Kiczka pedir una habitación en un hotel de la ciudad de Iguazú. Los mensajes de voz habrían sido enviados horas antes de que la legislatura provincial aprobara su desafuero.

“Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría unos pares de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida”, se lo escucha decir al legislador provincial, quien hasta la semana pasada integró el partido Activar.

Una vez que se constató que el diputado investigado se alojó en el lugar (entre el martes y el miércoles de la semana pasada), se estableció como hipótesis principal su fuga hacia el exterior a través de un paso fronterizo ilegal. Todos los allanamientos que se hicieron en Misiones para encontrar a los hermanos terminaron sin resultados.