Al menos 39 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas luego del violento choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en la madrugada de este domingo en Adamuz, en el sur de España.

Ads

El accidente se produjo cuando una formación de la empresa privada Iryo, que viajaba desde Málaga hacia Madrid, descarriló e invadió la vía contigua, por donde circulaba un tren Renfe Alvia que realizaba el trayecto Madrid–Huelva. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones de ambos convoyes, algunos de los cuales quedaron completamente volcados.

Según relataron los equipos de emergencia, numerosos pasajeros quedaron atrapados entre hierros retorcidos y estructuras colapsadas. “Los vagones están completamente deformados, con personas dentro. Es un amasijo de hierros y asientos”, describió el jefe de bomberos de Córdoba, quien confirmó que en algunos casos debieron retirar cuerpos sin vida para poder acceder a sobrevivientes.

Ads

Puede interesarte

Testimonios de pasajeros coincidieron en que el choque se sintió “como un terremoto”. Dentro de los vagones, el pánico se apoderó de los viajeros, que utilizaron martillos de emergencia para romper ventanillas y escapar por sus propios medios, mientras otros debían ser asistidos por los rescatistas.

El accidente movilizó a decenas de ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad, además de equipos médicos de distintas provincias. Las autoridades confirmaron que casi 500 personas viajaban en el tren de Iryo y más de 100 en el de Renfe, lo que da dimensión a la magnitud de la tragedia.

Ads

Desde el Gobierno español y la Junta de Andalucía expresaron su conmoción por lo ocurrido y aseguraron que se trabaja de manera coordinada para asistir a las víctimas y a sus familias. En paralelo, se inició una investigación oficial para determinar las causas del choque, mientras el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpido hasta nuevo aviso.

Fuente: TN