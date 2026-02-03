Infraestructura, mantenimiento edilicio y condiciones laborales son algunos de los ejes que marcan el diagnóstico de un sistema que cumple un rol clave en el acceso a la educación pública en Mar del Plata y Batán.

El sistema educativo municipal cuenta con más de ochenta establecimientos entre jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y espacios de formación artística, que cumplen un rol clave en el acceso a la educación pública en Mar del Plata y Batán. En ese marco, la atención está puesta en las condiciones en las que docentes y estudiantes iniciarán el ciclo lectivo.

Estado de escuelas municipales de General Pueyrredon

Como ocurre cada verano, se llevaron adelante tareas de mantenimiento y algunas refacciones vinculadas a instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas. Sin embargo, el alcance de estas intervenciones aparece nuevamente condicionado por el presupuesto destinado al área educativa, lo que limita la posibilidad de resolver problemas mucho más profundos.

Desde la comunidad educativa advierten que los avances no son suficientes. Persisten reclamos por filtraciones, fallas en los sistemas de calefacción, mobiliario deteriorado, humedad, falta de espacios adecuados, entre otras cuestiones que son más visibles en establecimientos de barrios periféricos. En varios casos, obras anunciadas en años anteriores aún no fueron terminadas, generando incertidumbre de cara al comienzo de las clases.

Las condiciones a las que se expone a alumnos y docentes no solo afectan al nivel educativo, sino que en muchos casos afecta a la salud. La falta de calefacción para afrontar el invierno, las manchas de humedad que impactan directamente en el sistema respiratorio son muestra de alguna de ellas.

En este contexto, es inevitable no señalar la responsabilidad que tiene tanto al Consejo Escolar como a la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon, organismos encargados de la planificación, ejecución y control de las políticas de infraestructura y mantenimiento del sistema educativo municipal. La reiteración de problemas edilicios, la demora en la finalización de obras anunciadas y la falta de respuestas evidencian falencias en la gestión y en la asignación de recursos, que recaen en docentes, estudiantes y familias.

El escenario previo al inicio del ciclo lectivo 2026 no parece ser diferente del de los últimos años. Las soluciones transitorias y los “emparches” vuelven a imponerse frente a la ausencia de un plan integral que aborde las deudas estructurales del sistema. La falta de una planificación sostenida y de una inversión acorde continúa siendo una deuda pendiente.

Una vez más, el inicio de clases funcionará como termómetro para evaluar si las condiciones están dadas para garantizar el derecho a la educación en espacios seguros, adecuados y dignos. Mientras tanto, la infraestructura escolar sigue siendo una asignatura pendiente que se renueva cada año, sin respuestas definitivas.