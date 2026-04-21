El gobierno de la provincia de Buenos Aires reforzó el protocolo de actuación ante amenazas y situaciones de riesgo en escuelas, en medio de una seguidilla de episodios registrados en las últimas semanas. La medida fue acordada en una reunión entre autoridades educativas, de seguridad y representantes gremiales docentes.

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El encuentro estuvo encabezado por Flavia Terigi, titular de Educación bonaerense, y el ministro de Seguridad Javier Alonso, junto a integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense. Allí se analizaron los casos recientes y se avanzó en criterios comunes para intervenir frente a amenazas, muchas de ellas surgidas en entornos digitales.

El documento establece que, ante mensajes que adviertan posibles ataques o la presencia de armas, las escuelas deben actuar con rapidez, dando aviso inmediato a autoridades educativas y realizando la denuncia correspondiente ante la Justicia. Además, se busca resguardar los derechos de los estudiantes involucrados evitando su exposición en una primera instancia.

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En situaciones más graves, como la presencia de un alumno con un arma, el protocolo indica mantener la calma, intentar el diálogo y dar aviso urgente al 911. También se recomienda no manipular el arma y esperar la intervención de las fuerzas de seguridad, priorizando siempre la integridad física y emocional de toda la comunidad educativa.

Como parte de las medidas complementarias, las autoridades impulsarán instancias de trabajo con docentes, estudiantes y familias, además de acciones vinculadas a la salud mental y la prevención de la violencia en ámbitos escolares.

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Fuente: DIB.