El ex presidente Eduardo Duhalde fue interpelado hoy por familiares y militantes durante la presentación de un libro en la Universidad Nacional de Lanús, en un acto donde se abordaban sus gestiones como gobernador bonaerense.

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El episodio ocurrió mientras el investigador y docente Aritz Recalde exponía su obra La gobernación de Eduardo Duhalde 1991-1999. En ese contexto, un grupo de personas ingresó a la sala con carteles que exhibían imágenes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Durante la irrupción, una mujer leyó un documento en el que cuestionó el accionar del Estado durante la presidencia provisional de Duhalde, al sostener que, en nombre de “garantizar el orden social”, se promovieron “la persecución, el espionaje y el asesinato” de militantes.

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Minutos después, los manifestantes entonaron consignas como “a Darío y Maxi los vamos a vengar con la lucha popular”, mientras parte del público respondió cantando la marcha peronista, lo que generó un clima de tensión dentro del recinto.

La seguridad del lugar intervino y desalojó a los manifestantes, en medio de gritos que incluyeron insultos dirigidos al ex mandatario.

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El reclamo está vinculado con los asesinatos de Kosteki (22) y Santillán (21), ocurridos el 26 de junio de 2002 durante una represión policial en las inmediaciones de la estación de trenes de Avellaneda, en el sur del conurbano bonaerense.

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En aquel momento, el Gobierno sostuvo que se trató de un enfrentamiento entre manifestantes, aunque registros fotográficos posteriores demostraron la intervención directa de efectivos policiales en los homicidios. El episodio derivó en el adelantamiento de las elecciones presidenciales que luego consagraron a Néstor Kirchner.

Fuente: con información de Noticias Argentinas