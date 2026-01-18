Un adolescente de 16 años fue asesinado a puñaladas por su padrastro en la localidad bonaerense de Maquinista Savio, partido de Escobar. Tras el crimen, vecinos intentaron linchar al sospechoso, que debió ser rescatado por la Policía en medio de un amplio operativo. El acusado terminó internado y quedó imputado por homicidio calificado.

Ads

El hecho ocurrió el viernes en una vivienda ubicada sobre la calle Orquídeas, donde personal policial llegó luego de un llamado al 911 por un conflicto familiar. Al ingresar al domicilio, los efectivos hallaron a un hombre con heridas cortantes y, a pocos metros, el cuerpo sin vida del adolescente, que había sido atacado con un arma blanca.

La víctima fue identificada como J.C., de 16 años, quien murió en el patio de la casa tras recibir varias puñaladas en distintas partes del cuerpo. Según los primeros datos de la investigación, el ataque se produjo luego de una discusión con su padrastro, Iván Castañeira, que escaló rápidamente en violencia.

Ads

Puede interesarte

Tras el homicidio, cuando el sospechoso era trasladado por la Policía, se desató una fuerte reacción en el barrio. Un grupo numeroso de vecinos intentó agredir al acusado, arrojó piedras y objetos contundentes e impidió la salida del patrullero y de la ambulancia, lo que obligó a reforzar el operativo.

Debido a la gravedad de los incidentes, intervino personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Escobar y Pilar para controlar la situación. Castañeira fue finalmente trasladado al Hospital de Escobar para recibir atención médica, mientras que tres personas, de 19, 40 y 44 años, fueron detenidas por agredir a los efectivos y resistirse a la autoridad.

Ads

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Escobar, conducida por la fiscal Mabel Amoretti. En las próximas horas se esperan los resultados de la autopsia y de las pericias para determinar con precisión cómo se produjo el brutal crimen.

Fuente: TN