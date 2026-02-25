Un hombre de 25 años fue aprehendido tras un allanamiento ordenado por la Justicia en el macrocentro de la ciudad, luego de una investigación por un ataque armado ocurrido el pasado viernes en el barrio San José y que dejó a una víctima herida de bala.

Como resultado de la investigación que se llevó adelante, la Fiscalía Nº 4 recaratuló la causa como homicidio agravado en grado de tentativa. Por orden del Juzgado de Garantías Nº2 se realizó un allanamiento en Corrientes 2400, donde se logró el secuestro de un vehículo Chevrolet Joy blanco.

En el procedimiento además fue aprehendido e imputado el hombre de 25 años, a quien se le notificó la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, quedando el hecho totalmente esclarecido. El imputado permanece a disposición judicial. Según trascendió, el joven ya se encontraba aprehendido en el marco de otra causa por portación ilegal de arma de fuego de uso civil y lesiones graves con dolo eventual, vinculada a un hecho ocurrido el 24 de febrero en la zona de San Luis y Rodríguez Peña.

Personal del Comando de Patrullas intervino en el ataque en un ataque armado ocurrido la noche del 20 de febrero, tras un llamado al 911 que alertó sobre un hombre herido de arma de fuego en Rodríguez Peña 3500, donde se hallaba un masculino de 37 años con lesiones de consideración.

La víctima manifestó que fue baleada desde un vehículo blanco, presuntamente un Toyota Etios, cuyos ocupantes se dieron a la fuga tras efectuar los disparos.

El herido fue trasladado por una ambulancia del SAME al HIGA, donde se constató una herida de arma de fuego en el abdomen con orificio de entrada sin salida, una lesión en el brazo derecho y cortes en el cuero cabelludo. Tras ser intervenido quirúrgicamente, permaneció fuera de peligro.

En el lugar del hecho, Policía Científica secuestró dos vainas calibre 22, realizó hisopado de manchas hemáticas y levantó restos de vidrios de ventanilla correspondientes al vehículo. A partir de estas pruebas, se iniciaron tareas investigativas mediante el relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos.