Escapó en una camioneta robada y también a pie, pero fue detenido
La sustracción del rodado se realizó en Félix U. Camet y la costa. El sujeto, de 25 años, tenía antecedentes por diversos hechos delictivos.
Personal del Comando de Patrullas logró hoy detener a un hombre de 25 años tras una persecución vehicular y pedestre, luego de que se denunciara el hurto de una camioneta Toyota Hilux en avenida Félix U. Camet y la costa.
El hecho se inició con un llamado al 911 que alertó sobre la sustracción del vehículo, propiedad de un hombre de 38 años. El rodado fue divisado circulando por avenida Constitución y Carballo, lo que dio inicio a un operativo cerrojo.
Sin embargo, el imputado abandonó la camioneta en Pirán entre Constitución y Cataluña, y continuó la fuga a pie hasta ser interceptado en Constitución entre Bélgica y Juan B. de La Salle.
Además, durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares iPhone Pro 11, documentación personal del rodado y de la víctima, y un bolso gris claro.
Por su parte, la fiscal María Isabel Sánchez dispuso la notificación del imputado por el delito de “hurto doblemente agravado por llave sustraída y por vehículo dejado en la vía pública”, y su posterior traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.
Según se informó, el detenido cuenta con antecedentes penales por robo agravado por el uso de arma en poblado y en banda, robo agravado por escalamiento en domicilio particular, y otros hechos vinculados a asaltos y robos.
