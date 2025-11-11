Personal del Comando de Patrullas logró hoy detener a un hombre de 25 años tras una persecución vehicular y pedestre, luego de que se denunciara el hurto de una camioneta Toyota Hilux en avenida Félix U. Camet y la costa.

El hecho se inició con un llamado al 911 que alertó sobre la sustracción del vehículo, propiedad de un hombre de 38 años. El rodado fue divisado circulando por avenida Constitución y Carballo, lo que dio inicio a un operativo cerrojo.

Sin embargo, el imputado abandonó la camioneta en Pirán entre Constitución y Cataluña, y continuó la fuga a pie hasta ser interceptado en Constitución entre Bélgica y Juan B. de La Salle.

Además, durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares iPhone Pro 11, documentación personal del rodado y de la víctima, y un bolso gris claro.

Por su parte, la fiscal María Isabel Sánchez dispuso la notificación del imputado por el delito de “hurto doblemente agravado por llave sustraída y por vehículo dejado en la vía pública”, y su posterior traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Según se informó, el detenido cuenta con antecedentes penales por robo agravado por el uso de arma en poblado y en banda, robo agravado por escalamiento en domicilio particular, y otros hechos vinculados a asaltos y robos.