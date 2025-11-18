Escaparse a Mar del Plata es una de esas tradiciones argentinas que nunca pasa de moda. Puede que hayas ido de chico con la heladerita en la Bristol o que la descubrieras de grande, entre cafés frente al mar y atardeceres con viento salado. Pero siempre hay una excusa para volver.

Y si estás pensando en una escapada corta, te armamos un recorrido exprés con planes para todos los gustos: cultura, mariscos, caminatas, historia y -por qué no- un poquito de glamour nocturno.

Día 1: Bienvenida con mar y arquitectura

Llegás, dejás las valijas y lo primero que te recibe es el mar. Un paseo por la Rambla, selfie con los lobos marinos de piedra, y después un café frente al Torreón del Monje. Si te gusta la arquitectura, vas a alucinar con los chalets de piedra del barrio Los Troncos o la excentricidad del Hotel Provincial.

Y ya que estás por ahí…

El Casino Central se impone frente al mar con ese aire imponente que mezcla historia, luces y elegancia de otro tiempo. Es uno de los casinos más famosos del país, y sigue siendo un plan distinto para quienes buscan una experiencia nocturna con un toque clásico.

Día 2: gastronomía + cultura

Si te va la comida con vista, Mar del Plata tiene desde bodegones de pescadores hasta restaurantes gourmet sobre la costa. Rabas, cornalitos, paella o un buen plato de pastas marplatenses (sí, eso existe y es glorioso).

¿Postre? Alfajor marplatense. No se discute.

Después del almuerzo podés visitar el Museo MAR con sus muestras contemporáneas (y su icónico lobo marino hecho con tapitas), o dar una vuelta por el centro cultural Villa Victoria -la casa donde veraneaba Victoria Ocampo- para sentir que el tiempo se detiene un rato.

Bonus nocturno: luces, shows y fichas (si te animás)

La noche en Mardel tiene de todo: desde bares con banditas en vivo hasta teatro clásico. Pero si querés probar algo distinto, una visita al Casino Central puede ser un plan inesperado.

No hace falta ser experto ni llevar traje. Basta con entrar, mirar un poco, probar una ficha simbólica, disfrutar del ambiente y de paso sentirte parte de ese mundo que mezcla historia, azar y energía vibrante frente al mar.

En resumen:

Mar del Plata es mucho más que verano y sombrillas. Es una ciudad con ritmo propio, mezcla de postal nostálgica y plan moderno. Ideal para escapadas cortas, para desconectar y reconectar. Y si en ese combo sumás una visita al casino más emblemático de la costa… bueno, ya tenés tu foto mental: noche, luces, el rumor del mar y vos, apostando por una experiencia distinta.