Un violento accidente de tránsito, ocurrido a cinco kilómetros del centro de La Plata, dejó como saldo a una niña con múltiples heridas y ahora se encuentra internada en grave estado. Los responsables fueron un grupo de delincuentes que escapaban en un camión robado e impactaron de lleno contra el auto en el que se encontraba la menor y su papá.

Las autoridades continúan trabajando para poder dar con los individuos que desataron un caos en la localidad de Villa Elvira, donde tuvo lugar el siniestro. Los hombres escapaban con el vehículo de gran porte que estaba cargado de garrafas. Al llegar a la intersección de las calles 79 y 119, el camión que circulaba a gran velocidad embistió a un Peugeot 206 conducido por un vecino, en el que también se trasladaba la víctima.

El episodio ocurrió pasado el mediodía del miércoles frente a varios testigos que relataron cómo fue la secuencia. El impacto del camión contra el auto dejó importantes destrozos en ambos vehículos e interrumpió el tránsito en la zona durante varias horas.

Además, producto del violento choque, la menor sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada de urgencia por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital San Martín, donde quedó internada con pronóstico reservado.

El hecho fue reportado de inmediato al 911 y generó un rápido despliegue de fuerzas de seguridad en el lugar del siniestro. La policía acordonó la escena y trabajó junto al personal de emergencias para asistir a las víctimas. Cuando llegaron, los asaltantes habían logrado huir de la zona luego de abandonar el vehículo.

La situación desembocó en un reclamo vecinal en donde lo que presenciaron el momento señalaron que el siniestro podría haberse evitado. Uno de los residentes aseguró que los reclamos a la Delegación para el corte del pasto en la esquina donde ocurrió la colisión habían sido realizados días atrás.

La Policía continúa con la investigación para dar con el paradero de los delincuentes involucrados, mientras la menor accidentada permanece bajo seguimiento médico a la espera de su evolución.

