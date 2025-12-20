El desembarco de Worldcoin en Mar del Plata, en noviembre de 2023, se dio en medio de la curiosidad y la urgencia económica. En un local del microcentro, decenas de personas formaron largas filas para permitir el escaneo de su iris a cambio de una bonificación cercana a los 30 dólares en criptomonedas.

El procedimiento se realizaba mediante dispositivos denominados “orbes” y rápidamente generó un circuito informal de recomendaciones, códigos de invitación y compra directa de las criptomonedas en pesos, mientras comenzaban a circular advertencias sobre posibles estafas.

Con el correr de los meses, el fenómeno dejó de ser una novedad tecnológica para convertirse en motivo de preocupación. En febrero de 2024, un informe de la Universidad Nacional de Mar del Plata alertó sobre los riesgos de entregar datos biométricos irremplazables, como el iris, y puso el foco en la falta de información clara sobre el destino de esos datos, los mecanismos de seguridad y el consentimiento real de quienes participaban, muchas veces impulsados por la necesidad de dinero inmediato.

A comienzos de marzo de 2024, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires intimó a Worldcoin y a las empresas vinculadas a su operatoria, cuestionando la ausencia de precisiones sobre la finalidad del uso de los datos, los contratos de adhesión y la falta de un domicilio legal en el país.

En paralelo, el tema llegó al Concejo Deliberante, donde la oposición reclamó explicaciones sobre los permisos otorgados y la utilización del espacio público para una práctica que involucraba información personal altamente sensible.

En abril de ese año, las críticas se profundizaron. Desde el bloque de Acción Marplatense acusaron al gobierno municipal de falta de controles y de “dejar indefensos” a los vecinos frente a una empresa cuestionada en otros países.

La Provincia, por su parte, avanzó con una investigación que derivó, en julio de 2024, en una multa de 194 millones de pesos a Worldcoin Foundation por cláusulas abusivas, contradicciones en el tratamiento de datos biométricos y la ausencia de controles básicos, como la verificación de la edad mínima de los usuarios.



Desde el ámbito científico, las advertencias apuntan a un riesgo que va más allá del presente. Fernando Martínez, de la Unidad de Administración Territorial del Centro Científico Tecnológico CONICET Bahía Blanca, explicó que la captura masiva de datos biométricos puede volver obsoleto uno de los métodos de autenticación que hasta hace poco se consideraban más seguros. “Si estos datos se capturan sin el control que prevé la ley de protección de datos personales y quedan disponibles por filtraciones o venta, dejan de ser una fuente confiable de autenticación y pueden utilizarse para vulnerar sistemas”, señaló.

En ese sentido, Martínez sostuvo que la tendencia actual en seguridad informática apunta a reemplazar la dependencia exclusiva de datos biométricos por sistemas de autenticación multifactor, que combinan distintos métodos para reducir riesgos. “En el Departamento de Gestión de la Información del CCT Bahía Blanca apoyamos este criterio y trabajamos en contacto con la Subcomisión de Ciberseguridad del CIN, que difunde material sobre estos riesgos”, explicó.

Lejos de cerrarse, el caso sumó un nuevo capítulo en 2025 cuando la polémica derivó en hechos policiales. En abril, tres personas oriundas de Mar del Plata fueron detenidas en San Juan acusadas de estafar a vecinos a quienes ofrecían dinero por escanearles el iris, quedándose luego con el control de las cuentas y los ingresos en criptomonedas. El episodio reforzó las advertencias previas sobre la vulnerabilidad de los usuarios y el uso indebido de este tipo de sistemas.

Mientras tanto, a nivel internacional, la tensión se profundizó. En julio de 2025, Worldcoin anunció haber alcanzado 14 millones de usuarios en más de 160 países, consolidando su expansión global pese a las controversias.

Sin embargo, en octubre, Colombia ordenó el cierre inmediato de la operatoria y la eliminación de los datos biométricos recolectados, sumándose a restricciones ya adoptadas en Europa y otros países.

Lo que comenzó como una fila en el centro de Mar del Plata terminó convirtiéndose en un caso testigo de un debate global sobre privacidad, soberanía de datos y el rol del Estado frente a las grandes tecnológicas.