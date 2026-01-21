Un subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) dio positivo en un control de alcoholemia mientras conducía un móvil oficial con su familia a bordo, durante un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 85, en Campana, provincia de Buenos Aires.

El episodio ocurrió este martes por la madrugada y quedó registrado en un video, que rápidamente se difundió en redes sociales. A raíz de la situación, el efectivo fue pasado a disponibilidad y se dispuso la apertura de un sumario interno.

Durante el procedimiento, agentes de tránsito detuvieron una camioneta Ford Ranger perteneciente a la PFA. Al realizar el test, la inspectora le recordó al conductor que en la provincia rige la ley de Alcohol Cero. Consultado sobre si había ingerido bebidas alcohólicas, el subcomisario respondió: “Vengo de un asado”. El resultado arrojó 0,56 gramos de alcohol por litro de sangre.

“Usted viene en un móvil oficial, es de la Policía Federal y está conduciendo con alcoholemia positiva”, le señaló la agente, quien además le indicó que no podía continuar manejando y remarcó que, por su función, debe dar el ejemplo ante la sociedad.

Según se informó oficialmente, además del sumario administrativo, se inició una causa por infracción a la normativa de Alcohol Cero al volante. En paralelo, la conducción de la Policía Federal resolvió restringir el uso de móviles oficiales, que desde ahora quedarán exclusivamente habilitados para los jefes de cada dependencia.

Fuente: TN