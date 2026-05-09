Un insólito episodio se registró en un avión que aterrizó durante la madrugada en el Aeropuerto Internacional de Rosario, donde una pareja fue demorada tras ser acusada de mantener relaciones sexuales dentro de la aeronave. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria luego de que la tripulación alertara sobre lo sucedido antes del descenso de los pasajeros.

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El hecho ocurrió en un vuelo de la empresa Copa Airlines que había partido desde Panamá con destino a Rosario. Según trascendió, miembros de la tripulación detectaron una situación de contenido sexual en el sector ejecutivo y decidieron informar a las autoridades aeroportuarias para que intervinieran al arribar al país.

De acuerdo con la información difundida, un hombre de 54 años y una mujer de 59 fueron encontrados semidesnudos dentro de la cabina. Tras el aterrizaje, ambos fueron trasladados a una dependencia policial en el marco de una causa por presuntas exhibiciones obscenas.

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La situación generó sorpresa entre los pasajeros y provocó demoras mientras se desarrollaba el operativo dentro de la aeronave. Ahora la Justicia rosarina quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias exactas del episodio ocurrido durante el vuelo.

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