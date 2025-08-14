El Gobierno Nacional solicitó este miércoles la recusación del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en la investigación por la distribución de fentanilo contaminado en hospitales públicos, que ya dejó un saldo de 96 personas fallecidas.

La decisión responde a que el magistrado es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aunque las compras de fentanilo alcanzaron a varias provincias.

Pese a esta medida, el Ejecutivo no dirigió acusaciones directas contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), dependiente del Ministerio de Salud nacional, que tiene a su cargo el control de calidad de los fármacos.

Este silencio llama la atención, ya que funcionarios como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apuntaron a la ANMAT y a presuntos vínculos entre el organismo y Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB y Ramallo, productores de las ampollas adulteradas.

La investigación judicial estableció que el lote de fentanilo estaba contaminado con dos bacterias, detectadas en todos los pacientes que desarrollaron graves cuadros de neumonía estando internados en terapia intensiva.

En las últimas horas se sumaron 14 muertes en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca, y la justicia halló 232 ampollas adulteradas que no habían sido consignadas previamente.

Desde la oposición, la diputada del PRO Silvana Giudici volvió a pedir la creación de una comisión investigadora en el Congreso y cuestionó la lentitud del proceso judicial. “Nos preocupa que la causa esté en manos del juez que es hermano del ministro de Kicillof. Necesitamos rapidez y contundencia para eliminar cualquier sospecha”, advirtió.

Hasta el momento, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, no se pronunció públicamente sobre el caso, aunque pasó la tarde reunido con otros funcionarios en Casa Rosada para evaluar el impacto político y sanitario del escándalo, que sigue escalando a medida que surgen nuevas pruebas.

Fuente: Dib