La décima fecha del torneo clausura de la Liga Marplatense de Fútbol terminó con una serie de hechos de violencia y una denuncia que alertó al mundo del deporte local. El partido que terminó en un empate 3 a 3 fue anecdótico, ya que al finalizar el encuentro un jugador de Almagro Florida fue agredido por simpatizantes del club Nación, sin mediar palabra, cuando estaba con su novia en el playón de estacionamiento del equipo local.

Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso El Marplatense, la víctima relató que "con golpes de puño y lanzamiento de botellas me golpearon en la sien y la nuca. A mi pareja la golpearon en el brazo y la espalda".

Asimismo, el documento señala que "profesores de otras categorías me alejaron del conflicto y me pusieron al resguardo. Cuando lograron que se fueran, pude ingresar a mi vehículo y retirarme del predio".

Respecto a las causas de la agresión, indicó que "que se debe por la situación del partido y por una mala organización del club". Además, señaló que no conoce a los agresores pero la cantidad fue mayor a cinco.

El vicepresidente de Almagro Florida Walter Almirón, en comunicación con El Marplatense manifestó: “Lamento todo lo ocurrido y busco una solución, ya que en cancha de Nación han pasado otros episodios de inseguridad".

En esta línea, resaltó que se debe "a la mala organización de no separar locales de visitantes, además de no resguardar la seguridad de los protagonistas. Hoy nos ocurrió a nosotros, pero también sé que ya pasó con varios equipos y queremos que esto no pase más”.

“Desde el club también enviamos una denuncia para poder lograr dar con los culpables y encontrar una solución”, concluyó.