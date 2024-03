En las últimas horas el bufete de abogados brasileño Vieira Rezende Advogados, que representa al ex piloto Felipe Massa confirmó que se ha presentado una demanda en Londres contra la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), la titular de los derechos de la Copa del Mundo Formula One Management (FOM) y el ex jefe de la Formula 1, Bernie Ecclestone.

La misma se debe por el reclamo del título de 2008, que Lewis Hamilton ganó por poco, y de un escándalo conocido en la categoría como “Crashgate”.

El brasileño de 42 años, quiere ser reconocido como campeón del mundo y exige también una indemnización por daños y perjuicios por una cantidad de dinero hasta ahora desconocida.

Los abogados ya habían advertido de la posible demanda en agosto del 2023 mediante una carta enviada al jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. En la misma, esgrimen como principal motivo que Massa fue victima de una conspiración perpetrada por personas de los niveles más altos de la Formula 1 junto con la FIA y la dirección de la Fórmula 1, según informó la agencia de noticias Reuters.

El ex piloto de Ferrari habla del incidente ocurrido en el Gran Premio de Singapur de 2008, donde su compatriota Nelson Piquet Jr estrelló de manera deliberada su Renault contra las barandillas, cumpliendo una orden directa de los responsables de la escudería según se supo en 2009. Dicho siniestro generó el ingreso del coche de seguridad que le dieron la victoria a su compañero de equipo Fernando Alonso.

Mientras que, Massa, que lideró durante gran parte de la carrera en el estrecho circuito asiático no pudo hacer una parada en boxes tras el incidente, lo que provocó que cayera hasta el puesto 13 y no pudiera sumar ninguna unidad. Finalmente, la corona se dirimió por un punto a favor del británico Lewis Hamilton, quien lograría así su primer campeonato mundial.

La decisión del brasileño de recurrir a la justicia casi 16 años después se debe a una entrevista que Ecclestone brindó a “F1-Insider”, donde reconoce que la FIA supo antes del final de la temporada 2008 que el accidente había sido intencionado, pero que decidió no investigar el caso por querían proteger el deporte y salvarlo de un gran escándalo.

Felipe Massa se despidió de la Formula 1 en 2017 sin llegar a ser campeón del mundo, tras haber pasado por tres equipos: Ferrari, Sauber y Williams.