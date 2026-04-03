Sol, una de las participantes de Gran Hermano 2026, quedó envuelta en una fuerte controversia luego de realizar comentarios contra Brian Sarmiento vinculados a Andrea del Boca.

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Sus dichos generaron indignación tanto entre sus compañeros como en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a pedir su expulsión del reality. El episodio se suma a una seguidilla de tensiones dentro de la casa, donde la convivencia viene marcada por cruces constantes.

Según trascendió, las declaraciones de Sol fueron consideradas ofensivas y reavivaron conflictos previos entre los participantes, especialmente por la relación tirante que mantiene con Del Boca.

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El escándalo volvió a poner en el centro de la escena al programa, que en esta edición reúne a figuras conocidas y exjugadores, y que se caracteriza por sus fuertes enfrentamientos y momentos de alta tensión.

Mientras tanto, crece la presión del público para que la producción tome medidas, en medio de un clima cada vez más caliente dentro de la casa.

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