Un sorpresivo despliegue de fuerzas de seguridad irrumpió en los estudios donde se realiza Gran Hermano Argentina, generando conmoción entre la producción y los participantes. El procedimiento no implicó detenciones, pero sí una instancia judicial que impactó directamente en el desarrollo del programa.

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Efectivos de la Policía Federal se presentaron en el canal para notificar a una participante, identificada como Jessica Maciel, en el marco de una causa iniciada semanas atrás.

El operativo se extendió durante varias horas y obligó a reorganizar la dinámica interna del reality, ya que la intervención debía realizarse respetando el aislamiento característico del formato.

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Según trascendió, la situación está vinculada a una investigación por presunta explotación sexual. La participante no fue detenida, sino formalmente notificada por la Justicia, lo que elevó la tensión dentro y fuera de la casa.

Desde la producción evitaron brindar detalles oficiales en un primer momento, aunque el hecho generó fuerte repercusión mediática y reavivó el debate sobre los antecedentes judiciales de los concursantes en este tipo de programas.

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No es la primera vez que un participante del reality recibe una notificación legal durante el aislamiento, pero el despliegue policial en pleno estudio volvió a colocar al ciclo en el centro de la polémica.

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