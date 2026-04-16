Escándalo en Gran Hermano: operativo policial y tensión en la casa
Un procedimiento judicial dentro del reality alteró el normal desarrollo del programa y generó impacto tanto en la producción como en los jugadores.
Un sorpresivo despliegue de fuerzas de seguridad irrumpió en los estudios donde se realiza Gran Hermano Argentina, generando conmoción entre la producción y los participantes. El procedimiento no implicó detenciones, pero sí una instancia judicial que impactó directamente en el desarrollo del programa.
Efectivos de la Policía Federal se presentaron en el canal para notificar a una participante, identificada como Jessica Maciel, en el marco de una causa iniciada semanas atrás.
El operativo se extendió durante varias horas y obligó a reorganizar la dinámica interna del reality, ya que la intervención debía realizarse respetando el aislamiento característico del formato.
Según trascendió, la situación está vinculada a una investigación por presunta explotación sexual. La participante no fue detenida, sino formalmente notificada por la Justicia, lo que elevó la tensión dentro y fuera de la casa.
Desde la producción evitaron brindar detalles oficiales en un primer momento, aunque el hecho generó fuerte repercusión mediática y reavivó el debate sobre los antecedentes judiciales de los concursantes en este tipo de programas.
No es la primera vez que un participante del reality recibe una notificación legal durante el aislamiento, pero el despliegue policial en pleno estudio volvió a colocar al ciclo en el centro de la polémica.
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