Una nueva polémica sacude al fútbol argentino y vuelve a poner bajo la lupa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En las últimas horas, se difundieron presuntos chats de WhatsApp que involucraría al árbitro Luis Lobo Medina en un supuesto arreglo de partido correspondiente a la Primera Nacional en 2021.

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“Lobo Medina”



Porque en medio de la polémica por los arreglos de arbitrajes, el día de su polémica designación para dirigir a Tigre, cobró este penal.



pic.twitter.com/ShKFqII6D1 — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) March 20, 2026

A raíz de esto, el legislador porteño Facundo Del Gaiso presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue el caso.

El encuentro en cuestión se disputó el 12 de octubre de 2021 entre Club Atlético Tigre y Club Atlético Mitre de Santiago del Estero, y finalizó 3 a 3. Aquel partido quedó marcado por decisiones arbitrales polémicas, como la expulsión de un jugador de Mitre en el primer tiempo y un penal muy discutido sancionado para Tigre en el complemento, que terminó en gol. Semanas más tarde, el conjunto de Victoria lograría el ascenso a la Primera División.

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Según lo difundido, los mensajes también vincularían al árbitro con el exdirigente Juan Pablo Beacon, cercano a Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA, y sugerirían la existencia de maniobras para influir en resultados dentro del ascenso argentino.

Cabe recordar que no es la primera vez que Lobo Medina queda en el centro de la polémica. En 2025, su actuación en un encuentro entre Barracas Central y Banfield ya había generado fuertes cuestionamientos por fallos arbitrales controvertidos.

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Por el momento, la autenticidad de los chats no fue confirmada y la causa se encuentra en etapa de investigación, aunque el caso ya encendió alarmas sobre la “transparencia” en el fútbol argentino.

AHORA: ALLANAMIENTO EN LA AFA



