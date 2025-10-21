La Justicia de Mar del Plata investiga una presunta estafa millonaria dentro del sindicato de Camioneros, a partir de una denuncia presentada por el secretario de Turismo del gremio, Héctor “Yoyo” Maldonado, uno de los dirigentes más cercanos a Hugo Moyano.

La causa, que tramita en la Unidad Funcional N°10 de Delitos Económicos, a cargo del fiscal David Bruna, apunta a una presunta defraudación de unos 10 millones de dólares por presuntos sobreprecios en servicios y alimentos en el hotel “15 de Diciembre”, propiedad del gremio.

En diálogo con El Marplatense, el fiscal David Bruna confirmó que la investigación está en curso: “Se han tomado testimoniales y se ha recolectado prueba. Faltan algunas medidas más y, obviamente, estaremos después en la realización de la pericia contable”, precisó.

El fiscal también aclaró que el líder camionero Hugo Moyano no intervino en el expediente: “Nunca se presentó ni tengo conocimiento directo de él”, sostuvo Bruna.

El moderno edificio, de 12 pisos y actualmente cerrado, fue inaugurado en 2006 por el entonces presidente Néstor Kirchner, acompañado por Cristina Fernández de Kirchner, y desde entonces funcionó como uno de los principales destinos turísticos de los afiliados al sindicato.

Según fuentes citadas por Clarín, Maldonado se presentó en septiembre ante la fiscalía marplatense denunciando que “no cerraban los números” en los balances del complejo turístico. En su presentación habló de un faltante millonario, sobrecostos y gastos injustificados, lo que dio origen a la investigación penal.

En la denuncia se señaló a dos responsables operativos del hotel, el gerente y el chef principal, quienes fueron separados de sus cargos, aunque por el momento no están imputados. Se espera que la pericia contable ordenada por el fiscal Bruna comience a principios de noviembre y finalice hacia fin de mes.

La investigación también tuvo consecuencias internas dentro del sindicato: semanas atrás, Hugo Moyano desplazó del Consejo Directivo a dos de sus hombres de confianza, el secretario administrativo Claudio Balazic y el tesorero Paulo Villegas, en medio de sospechas por presuntas fallas en los controles financieros.