En Gossip, el programa de NetTV conducido por Pilar Smith, el periodista Emanuel Bonomo dio detalles sobre el episodio que tuvo como protagonista a Florencia Peña durante el verano en Mar del Plata, cuando se viralizó un video que mostraba su auto estacionado en contramano en pleno centro de la ciudad.

Días atrás, la actriz habló del tema en Cortá por Lozano, el ciclo de Verónica Lozano en Telefe, donde contó que alguien le dijo “el que las hace las paga” y sostuvo que la habían denunciado porque esa persona no compartía su postura política. Según Florencia, la denuncia no se trataba de una infracción de tránsito sino de una cuestión ideológica.

Sin embargo, según pudo saber VisionShow, la situación no estuvo vinculada a cuestiones políticas. Varios vecinos se comunicaron con el área de tránsito de Mar del Plata para advertir que el vehículo de la actriz estaba mal estacionado, lo que generó enojo en la zona.

En Gossip se informó que los hechos no habían sido como los relató Peña y, además, hicieron escuchar el audio de la persona que grabó el video, donde se detalla cómo sucedió todo y se desmiente la versión de la actriz.



VIDEO https://www.instagram.com/p/DNbI1RTxPsb/

