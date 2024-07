El Ministerio de Seguridad informó que sin los intermediarios ni los sobrecostos que quedaron expuestos en el denominado “escándalo de los seguros” -con la utilización de comisionistas en las pólizas que pagaba el Estado- redujo en 1.900 millones de pesos por año el costo del contrato de la ART que cubre a más de 100 mil uniformados de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

El contrato de seguro de riesgos de trabajo es uno de los que mayor peso presupuestario tiene, sobre todo en una actividad como la que cumplen los uniformados. Había quedado bajo análisis a fin del año pasado cuando se empezaron a descubrir las maniobras que luego terminaron en una causa judicial que tiene procesado al propio ex presidente Alberto Fernández, ex funcionarios y empresarios del rubro cercanos al ex jefe de Estado.

El organismo que encabeza Patricia Bullrich explicó que después de la negociación de los contratos “se adjudicaron con mejoras en sus precios y sin lugar a ningún intermediario, en un trabajo conjunto con la compañía Provincia ART”. Y aclaró que “se logró una reducción importante en todas las alícuotas, generando un ahorro anual de 1.931 millones de pesos”. Explicaron que se llegó a ese resultado mediante una disminución en la tasa de siniestralidad y con ajustes en diversos costos administrativos y de gestión.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el contrato de la ART involucra una masa salarial total del orden de los 110 mil millones de pesos. Cubre los riesgos de trabajo de los 39.816 integrantes de Gendarmería Nacional (con un costo mensual $ 50 millones); los 33.814 efectivos de la Policía Federal (con un costo de 30 millones de pesos por mes); los 21.030 miembros de Prefectura Naval ($ 25 millones), los 15.977 agentes del Servicio Penitenciario Federal (unos $ 15 millones), y los 5.743 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (con 13 millones de pesos por mes).

“El recorte se logró porque se hizo una negociación global para todas las fuerzas”, detallaron fuentes oficiales. Es que hasta antes de la llegada de la nueva administración, cada fuerza gestionaba la cobertura de la ART de manera individual. Las reducciones en las tasas que se aplican sobre la masa salarial está en el orden de los decimales -la mayoría pasaron de 3,17 a 3,05- pero debido al volumen mensual que se paga en salarios, se trata de ahorros que se escalan y generan un impacto sensible en las erogaciones del Estado.

“Hubo una política de reducir la tasa de siniestralidad en los distintos rubros en los que estaban los riesgos que definía el prestador. Se hizo una negociación y se puso sobre la mesa todas las medidas y políticas que se pusieron en marcha para mejorar la seguridad y las condiciones en las que los efectivos cumplen su función”, explicaron fuentes oficiales, quienes anticiparon varios anuncios que se harán en los próximos días en materia de refuerzo en recursos materiales y logística.

En esa línea se inscribe tanto la adquisición de chalecos antibalas, las 10 mil nuevas pistolas adquiridas para las fuerzas de seguridad o las 280 camionetas 0KM que se incorporarán a las fuerzas de seguridad y que reducen los riesgos de accidentes. “Con cambios que pueden ser pequeños, como tener desfibriladores o mejorar la capacitación para achicar los incidentes en los entrenamientos, son medidas que bajan el riesgo y que permitieron una reducción en el costo del contrato con la ART”, explicaron.

Y pusieron como ejemplo el caso de los integrantes del Servicio Penitenciario Federal, que no contaban con equipamiento especial de protección antimotines. “Ni cascos para protegerse había. Por eso terminaban todos lastimados cuando pasaba algo”, explicaron.

Escándalo de los seguros

Antes de que estallara el escándalo de los seguros, el Ministerio de Seguridad había advertido sobre la presencia injustificada de productores e intermediarios en contratos de seguros. De hecho, con la firma de Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa, se había decidido “dejar sin efecto, a partir del 11 de diciembre, la designación de septiembre de 2020 del productor asesor de seguros Bachellier, como canal para todo tipo de gestión comercial, administrativa y de asesoramiento integral respecto de las pólizas vigente y las que oportunamente sean contratadas por el este Ministerio”.

En esa carta fechada el 20 de diciembre, a la que accedió Infobae en marzo pasado, se solicitó “la designación de un Ejecutivo de Negocios perteneciente a Nación Seguros para el desarrollo de las acciones comerciales con esta jurisdicción”. Los convenios que la empresa Nación Seguros -presidida por Alberto Pagliano, amigo de Alberto Fernández- firmó con ANSES fueron los que hicieron estallar el escándalo, cuando se descubrió que empresarios amigos del poder cobraban comisiones de seguros de vida que se les cobraba a jubilados que tomaban créditos del gobierno.

Martín Siracusa recordó que cuando se detectaron las primeras irregularidades y sospechas en torno a los seguros Bullrich le bajó una orden: “No me bajes las prestaciones, pero sacame todos los intermediarios”.

Fuente: Infobae.