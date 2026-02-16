En los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano–Cortina 2026, uno de los momentos más impactantes de la competencia se vivió durante la clasificación de la prueba de big air de esquí acrobático, cuando el esquiador finlandés Elías Lajunen, de 18 años, protagonizó una caída brutal tras despegar desde una rampa de 40 metros.

El atleta perdió el control en el aire y golpeó con fuerza la pista, quedando inmóvil por unos instantes mientras el público observaba con preocupación y el personal médico acudía rápidamente para asistirlo. Más tarde pudo incorporarse y fue retirado en camilla, levantando el pulgar para tranquilizar a quienes estaban presentes.

Según los primeros exámenes, Lajunen no presentó lesiones graves, aunque quedó en observación en un hospital tras el accidente que le impidió seguir compitiendo.

