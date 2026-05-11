Escaló una reja para entrar a una casa y terminó detenido
El hombre, de 37 años, fue interceptado tras un llamado al 911. La vivienda está ubicada en Vernet al 1500 y no tenía moradores permanentes.
Un hombre de 37 años fue aprehendido acusado de intentar ingresar a una vivienda luego de trepar la reja del perímetro de la propiedad.
El hecho ocurrió en una casa ubicada en Vernet al 1500, en jurisdicción de la Comisaría Tercera. La intervención policial comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un sospechoso en el lugar.
Según informó una vecina, el hombre habría escalado una reja de aproximadamente 1,70 metros e ingresado al patio delantero de una vivienda que no tenía moradores permanentes y era utilizada solo durante la temporada de verano.
Al llegar a la zona, personal del Comando de Patrullas logró interceptarlo en inmediaciones de Giacobini y Tripulantes Fournier, cuando intentaba escapar.
El aprehendido, que se encuentra en situación de calle, fue trasladado luego a la Unidad Penal N° 44 de Batán. Según los registros policiales, cuenta con antecedentes por hechos similares.
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