El régimen de Irán atacó este sábado con misiles bases militares de Estados Unidos en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, según informó la agencia iraní Mehr. El ataque se produjo en respuesta a la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní.

Ads

El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió: “Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, y anticipó que podrían registrarse nuevas ofensivas.

De acuerdo con Mehr, los misiles impactaron de manera simultánea en las bases de Al Udeid, en Qatar; Al Salem, en Kuwait; Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos; y en la sede de la Quinta Flota estadounidense en Bahréin. En Manama se registraron explosiones y una densa columna de humo en una zona urbana cercana a instalaciones militares.

Ads

Puede interesarte

El Centro Nacional de Comunicaciones de Bahréin confirmó que “el centro de operaciones de la Quinta Flota ha sido objeto de un ataque con misiles” y señaló que se activaron los planes de emergencia. El Gobierno bahreiní condenó los hechos y sostuvo que se reserva el derecho de responder para proteger su soberanía.

La Embajada de Estados Unidos en Manama instó a sus ciudadanos a permanecer en sus hogares y a refugiarse ante cualquier nueva alerta. Advirtió además que, incluso si los misiles son interceptados, la caída de escombros representa un riesgo significativo para la población.

Ads

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que se detectó una nueva salva de misiles contra su territorio y pidieron a la población seguir las instrucciones del Comando del Frente Interior. En Jerusalén se activaron sirenas de ataque aéreo y se detectaron múltiples proyectiles lanzados desde Irán.

Puede interesarte

En tanto, Jordania informó que interceptó dos misiles balísticos que tenían como objetivo su territorio. Las autoridades aseguraron que los sistemas de defensa aérea actuaron con éxito.

El Ministerio de Defensa de Qatar confirmó que logró frustrar varios ataques contra su espacio aéreo y ordenó el cierre temporal del tráfico aéreo, además de recomendar a la población permanecer dentro de los edificios y alejada de instalaciones militares.

Ads

Desde Teherán, la radiotelevisión estatal IRIB indicó que los bombardeos constituyen la primera oleada de misiles y drones lanzados contra objetivos vinculados a Estados Unidos e Israel, en represalia por los ataques a centros estratégicos iraníes.

Puede interesarte

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Washington inició “importantes operaciones de combate en Irán” y sostuvo que el país persa continúa desarrollando su programa nuclear. En un mensaje difundido en redes sociales, reconoció que podría haber bajas estadounidenses.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que la ofensiva conjunta busca “eliminar una amenaza existencial” y crear condiciones para que “el pueblo iraní tome las riendas de su destino”.

Fuente: con información de Infobae