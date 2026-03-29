Un ataque registrado en la ciudad israelí de Beerseba afectó a una planta de procesamiento químico, donde se desató un incendio que movilizó de inmediato a los equipos de emergencia.

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Bomberos y servicios de rescate trabajan en el lugar para contener las llamas y evitar que el fuego se propague a instalaciones cercanas. Ante la posibilidad de una fuga de materiales tóxicos, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva del complejo industrial y de zonas aledañas.

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De acuerdo con los primeros reportes, al menos una persona resultó herida como consecuencia del incidente, aunque no se brindaron precisiones sobre su estado.

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El hecho generó preocupación en la región debido al tipo de sustancias que se manipulan en la planta, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad mientras continúan las tareas para controlar la situación y evaluar posibles impactos ambientales.

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