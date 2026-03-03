La escalada del conflicto en Medio Oriente sumó hoy un nuevo capítulo tras el bombardeo de Israel sobre una instalación nuclear en Irán y el impacto de un dron en el consulado de Estados Unidos en Dubái, en un contexto de máxima tensión regional y fuertes reacciones internacionales.

El Ejército israelí informó que la operación fue el resultado de meses de tareas de inteligencia y monitoreo sobre actividades de científicos iraníes. Según el comunicado oficial, se logró identificar un centro de operaciones oculto vinculado al desarrollo nuclear, lo que permitió ejecutar un “ataque preciso” contra el objetivo estratégico.

Casi en simultáneo, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos reportaron que un dron impactó en la sede diplomática estadounidense en Dubái. El incidente no dejó víctimas, aunque provocó daños materiales y elevó la alerta en instalaciones extranjeras de la región.

En las últimas horas también se registraron nuevos episodios de violencia. El Ministerio de Defensa de Qatar denunció que misiles iraníes fueron lanzados hacia su territorio, uno de ellos dirigido contra la base aérea de Al Udeid, utilizada por fuerzas estadounidenses. Tampoco se reportaron heridos.

El conflicto ya generó movimientos militares por parte de potencias europeas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ordenó el traslado del portaaviones nuclear Charles de Gaulle al mar Mediterráneo, escoltado por fragatas y su ala aérea, como parte del refuerzo del despliegue militar francés en Medio Oriente.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump volvió a endurecer su discurso contra Teherán tras los ataques a sedes diplomáticas estadounidenses en la región. “Es demasiado tarde para hablar”, afirmó, y advirtió que las fuerzas armadas norteamericanas cuentan con “suministro ilimitado de armas”. Además, pidió a los ciudadanos estadounidenses que evacúen Medio Oriente ante el riesgo de nuevos ataques.

En paralelo, Francia, Reino Unido y Alemania expresaron su respaldo a Washington y anticiparon que podrían adoptar medidas contra Irán si continúan las agresiones. Desde Teherán, en tanto, se emitieron nuevas advertencias: “No van a estar a salvo en ningún lugar del mundo”, señalaron voceros oficiales en referencia a Estados Unidos y sus aliados.

La crisis también impactó de lleno en los mercados financieros. La tensión geopolítica provocó fuertes caídas en las bolsas internacionales y afectó a los activos argentinos. En Wall Street, las acciones locales llegaron a retroceder hasta un 15% en el premarket y luego moderaron las pérdidas al 6%. El riesgo país se ubicó en torno a los 588 puntos básicos, mientras los bonos argentinos en el exterior mostraron bajas cercanas al 2%.

Fuente: con información de TN