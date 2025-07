Fiorella Gentile es una joven marplatense de 22 años, estudiante de la licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que estará participando junto a más de 500 jóvenes de todo el mundo de un congreso internacional de la ONG Global Shapers que se realizará del 9 al 11 de julio en Ginebra, Suiza. Un viaje que espera con ansiedad, ya que desea “conocer gente nueva y que se encuentren trabajando en los mismos lineamientos que trabajamos nosotros en la ciudad”.

La expectativa es alta para la marplatense, ya que una de las cosas que más le gusta es “hablar con una persona que por ahí se encuentra en Europa o en Africa y que esté trabajando en las mismas problemáticas, como por ejemplo la cantidad de basura que se genera en la ciudad”. Según confió a Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, el objetivo es “poder compartir cuáles son esas soluciones que ellos encontraron a las mismas problemáticas comunes”.

Gentile informó que Global Shapers está presente en Mar del Plata desde 2019 y que se trata de una iniciativa sin fines de lucro del Foro Económico Mundial, que trabaja en temas de liderazgo juvenil para proyectos de impacto en la comunidad en la que está radicada. “Trabajamos con problemáticas a nivel global en escala local. Por ejemplo, cambio climático, desempleo, educación”, indicó.

Puede interesarte

En cuanto al viaje, el mismo surgió porque todos los años se hace la cumbre anual con todos los curadores, que son los presidentes de la organización en diversos lugares, con el objetivo de planificar el siguiente año en cuanto a la curadoría, en cuanto a la organización de la sede y para poder compartir estas experiencias y problemáticas comunes que tiene los jóvenes de todo el mundo.

En cuanto a lo que ocurre en Mar del Plata, la estudiante indicó que “somos 30 jóvenes de entre 18 y 27 años y somos todos de distintas disciplinas. Yo, por ejemplo, estudié gestión ambiental, pero también tenemos personas que estudiaron psicología, economía, nutrición, diseño gráfico. Es muy variado”. Ante esto, resaltó que es “muy interesante” lo que surge por la variedad de intereses y edades.

“Entré a la ONG cuando tenía 18 años y es como que fui creciendo a lo largo de mi trayectoria. Fui aprendiendo más cosas y fui aprendiendo también de otras áreas. Yo entré por el lado del medio ambiente, pero terminé aprendiendo de inteligencia artificial, de inclusión social, de temas que por ahí no me imaginaba y que me enriquecieron mucho más en cuanto a mi formación personal y también profesional”, señaló.

Puede interesarte

También es interesante observar la participación de los jóvenes en esta iniciativa comunitaria, en un momento en el que se habla de cierta tendencia al individualismo. En ese sentido, Gentile resaltó que todos los años se organizan jornadas ambientales que cuentan con buena participación de voluntarios: “Entonces es muy loco ver a tantos jóvenes comprometidos con el futuro y tratando de capacitarse para todo lo que se viene”.

El trabajo que realizan está vinculado con la generación de iniciativas, para lo que se realizan “lluvia de ideas, brainstorming de proyectos nuevos” con el objetivo de “buscar soluciones innovadoras porque justamente es eso lo que buscan desde la agenda global y lo que despierta más interés desde los financiamientos”.

La estudiante marplatense se notó motivada con lo que realizan desde la ONG, y aseguró que tratan de tener “un triple impacto en lo que es la esfera social, la esfera ambiental y la esfera económica”. Por eso, ve su futuro en Mar del Plata: “Desde que estoy trabajando en esta ONG me gusta esto de trabajar en proyectos locales que tengan impacto más allá de lo que es el ambiente”.