Al ser consultado sobre el impacto del desdoblamiento electoral, Santilli admitió que influye en la concurrencia a las urnas, ya que muchos ciudadanos no tenían claro qué se votaba.

El candidato reconoció que se registraron demoras de hasta 30 minutos en la apertura de algunas escuelas, pero se mostró optimista y confió en que la jornada transcurrirá en paz y con normalidad.

Además, se refirió a las denuncias sobre "webs fantasma" diseñadas para confundir a los votantes con información errónea sobre los lugares de votación.

Aunque evitó profundizar para no violar la veda electoral, consideró que "a veces la maldad está cerca de tratar de confundir al otro". Sin embargo, subrayó la importancia de no dejarse engañar y cumplir con el deber cívico.

Santilli cerró su declaración con un nuevo pedido a la ciudadanía: "Lo importante es que decidan y que se tomen un rato de su domingo en una actitud que tenemos que tener todos los argentinos, de ir a votar, de expresarnos".

Fuente: TN