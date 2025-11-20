Casi mil personas debieron ser evacuadas en la isla de Java luego de que el volcán Semeru intensificara su actividad eruptiva en las últimas 24 horas. Según el departamento de vulcanología de Indonesia, la montaña emitió más de una decena de columnas de ceniza, además de flujos de lava y rocas que descendieron más de 15 kilómetros por sus laderas.

Las autoridades elevaron la alerta al nivel IV, el máximo del sistema indonesio, ante el riesgo de que se repitan los violentos flujos piroclásticos que acompañaron las últimas erupciones. Además, se estableció una zona de exclusión de ocho kilómetros desde el cráter, advirtiendo que cualquier acercamiento representa un peligro extremo.

La actividad se concentró principalmente en la cara sureste del volcán, lo que permitió evitar una tragedia mayor para los 137 alpinistas que se encontraban ascendiendo por la zona norte. Los deportistas lograron refugiarse en el sector de Ranu Kumbulo, permanecieron allí durante la noche y fueron evacuados sin heridas.

Este jueves, varias aldeas ubicadas en la ladera del Semeru amanecieron cubiertas por un espeso manto de ceniza. Familias enteras abandonaron sus hogares de manera preventiva mientras autoridades locales y equipos de emergencia recorrían la zona para asistir a los pobladores y asegurar la evacuación de quienes permanecían en áreas de riesgo.

El Semeru ha registrado múltiples episodios explosivos en los últimos años, y los especialistas advierten que su comportamiento actual podría mantenerse en los próximos días, por lo que las restricciones y tareas de monitoreo seguirán activas de forma permanente.

Fuente: DW